روسيا: لهذا السبب اتفاق تصدير الحبوب قد ينهار في أي وقت

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الخارجية الروسية، أن اتفاق تصدير الحبوب قد ينهار إذا استمرت عرقلة صادرات موسكو الزراعية.

وأوضحت أنها تحذر أوكرانيا من الاستفزازات المتواصلة والتضليل بشأن محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، مؤكدة أن داعمي نظام كييف يتحملون بالتساوي معه المسؤولية عن جرائم الجيش الأوكراني.

من ناحيته، أكد الرئيس الأوكراني أن روسيا تتعمد رفع أسعار الغاز لترويع أوروبا، مطالبًا بعقوبات إضافية على روسيا لوقف تلاعبها بأسعار الغاز.

وأضاف أنه على روسيا رفع الحصار عن البحر الأسود، وأن بلاده تثق في تركيا والأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق تصدير الحبوب، مؤكدًا أن حصار البحر الأسود سيؤدي إلى مجاعة في إفريقيا وفي الكثير من الدول الآسيوية.

وأشار برنامج الغذاء العالمي، إلى أن اتفاق الحبوب الأوكرانية وحده لن يحل أزمة الغذاء العالمية حتى لو تم تنفيذه بفعالية.

وعلى الصعيد الميداني، أعلن الجيش الأوكراني، أن قواته جددت قصفها لجسر أنتونف في خيرسون الذي يعتبر خط إمداد للقوات الروسية.

فيما أكدت الاستخبارات البريطانية، أن قوات فاجنر الروسية تحقق تقدما تكتيكيًا في جبهة القتال بإقليم دونباس شرقي أوكرانيا.