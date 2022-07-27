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اقتصادي: حجم التبادل التجاري بين المملكة واليونان بلغ 34 ملیار ریال (فيديو)
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اقتصادي: حجم التبادل التجاري بين المملكة واليونان بلغ 34 ملیار ریال (فيديو)

اقتصادي: حجم التبادل التجاري بين المملكة واليونان بلغ 34 ملیار ریال (فيديو)
٠١:٠٠:٢٨ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح أستاذ الإعلام الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز د. بندر الجعيد، أن العلاقات بين المملكة واليونان خلال السنوات الخمس الماضية شهدت تطورا كبيرا من ناحية حجم التبادل التجاري والتعاون العسكري.

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وقال الجعيد، في مداخلة بثتها قناة “الإخبارية”، إن زيارة صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى اليونان ضمن الجولة الأوروبية، لتوطد العلاقات بين البلدين.

فيما ذكر أستاذ الإعلام الاقتصادي أن حجم التبادل التجاري بين المملكة واليونان بلغ 34 مليار ريال، أي ما يعادل 9 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة.

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ولفت الجعيد إلى ثقل منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ولا سيما في ظل التوتر الجيوسياسي الذي تشهده أوروبا، فضلا عن الاكتشافات الخاصة بالغاز في هذه المنطقة.

وتوقيع الاتفاقيات في مجال الطاقة بين المملكة واليونان، تصبح الأخيرة مركزا لأوروبا، وخاصة جنوبها الغربي، في إمدادها بالطاقة المتجددة بأسعار قياسية.

 

الكلمات الدلالية:
استاذ الإعلام الاقتصادي اليونان جامعة الملك عبد العزيز د. بندر الجعيد زيارة ولي العهد لليونان

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