الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
تعرف على أسعار الذهب في المملكة اليوم
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اقتصادية

تعرف على أسعار الذهب في المملكة اليوم

تعرف على أسعار الذهب في المملكة اليوم
١٢:١١:٤١ م، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ظلت أسعار الذهب اليوم في المملكة قرب الاستقرار نسبةً لأسعار أمس الثلاثاء، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 207.86 ريال، أي ما يعادل 55.43 دولار، وجاء سعر الجرام عيار 22 بـ190.53 ريال/ 50.81 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في المملكة نحو 181.87 ريال/ 48.50 دولار، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 155.89 ريال/ 41.57 دولار.

فيما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم في المملكة “بيع” 6465 ريالاً/ 1724 دولارًا، وجاء سعر الشراء بـ6486.75 ريال/ 1725 دولارًا.

وعالميًا، استقرت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس عند 1717.50 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة طفيفة 0.12% إلى 1719.53 دولار للأوقية.

بينما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، بنسبة طفيفة 0.13% إلى 107.07 نقطة.

استقرار أسعار الذهب اليوم يأتي قبيل قرار الفائدة الأمريكية المرتقب من قبل الاحتياطي الفيدرالي لاحقًا اليوم، والذي من شأنه دعم الدولار على حساب المعدن الثمين.

وتتوقع الأسواق اتجاه المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي خلال الاجتماع الذي سينتهي اليوم، مما يعزز الطلب على سندات الخزانة الأمريكية وبالتالي يجعل سبائك الذهب – ذات العائد الصفري – أقل جاذبية بالنسبة للمستثمرين.

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