وأوروبا تغلي.. “غازبروم” الروسية توقف عمل توربين جديد في خط نورد ستريم

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أعلنت شركة غازبروم الروسية اليوم، أنها أوقف عمل توربين جديد في خط نورد ستريم1، وذلك لإجراء صيانة دورية.

وأوضحت مفوضة الطاقة الأوروبية، أن قرار الشركة يخفض حجم ضخ الغاز إلى أوروبا، وأنه في حال قطع روسيا إمدادات الغاز بالكامل، فإن أوروبا ستواجه نقصًا بـ 45 مليار متر مكعب خلال الشتاء.

وأضافت أنها تدرك أن إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا يمكن أن تتوقف في أي لحظ، وأن لديها خطة لتخفيض استهلاك الغاز الروسي والاستعداد لما يمكن أن يكون أسوأ، مؤكدة أن دول الاتحاد اتفقت على خطة لتنسيق الجهود في حال أقدمت روسيا على وقف إمدادات الغاز.

وأشار وزير الصناعة والتجارة التشيكي، إلى أنه ليس هناك أي أسباب فنية لتخفيف روسيا تزويد أوروبا بالغاز، لافتًا إلى أن أوروبا اتخذت إجراءات للحد من استهلاك الغاز بنسبة 15%، وأن دول الاتحاد تريد أن تحد كليا من اعتمادها على الغاز الروسي.

بينما أكد وزير خارجية المجر، أن خطة الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز مرفوضة بالنسبة لنا وهي غير قابلة للتنفيذ.

ونقلت وكالة رويترز عن وزيرة الخزانة الأمريكية أنها بحثت في اتصال هاتفي بوزير المالية البريطاني، تشديد العقوبات المفروضة على روسيا.

فيما أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على وزير العدل الروسي ونائبه ومسؤولين في دونيتسك ولوجانسك.