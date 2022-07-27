صدق أو لا تصدق.. سرقة مليون دولار من أسقف بأمريكا خلال عظة دينية

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كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن أسقفًا معروفًا بالبذخ تعرض لسرقة بقيمة مليون دولار في مدينة نيويورك.

وأوضحت أن القس لامور وايتهيد البالغ من العمر44 عامًا، والمشهور بأسلوب حياته الباذخ، قد تعرض لسرقة مجوهرات تزيد قيمتها عن مليون دولار خلال عظة بثت مباشرة بنيويورك.

وفي أول تعليق له على الحادث، تعهد لامور وايتهيد بأن الجناة لن يفلتوا من العقاب، عارضًا مكافأة قدرها 50 ألف دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال السارقين، حسب “بي بي سي”.

وأكدت شرطة نيويورك أنه من بين الأشياء المسروقة من رجل الدين الملفت للنظر الذي يقود سيارة رولز رويس، ساعات رولكس وألماس وزمرد، وأن التحققات في الحادث مستمرة، ولم يتم حتى الآن تسمية أو اعتقال أي مشتبه بهم.

وأضافت – صحيفة نيويورك بوست – أن الأشياء التي أخذت منه ومن زوجته تضمنت ساعات رولكس وكافالييه بقيمة 75 ألف دولار، وخاتمًا من الياقوت الأسقفي والماس بقيمة 25 ألف دولار، وزوجًا من الأقراط بقيمة 25 ألف دولار، وحتى خاتم زفافه.

وأفاد عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، الذي يعرف وايتهيد منذ عام 2013 على الأقل، إن إدارة شرطة نيويورك تحقق في الجريمة، مؤكدًا أنه لا ينبغي لأحد في هذه المدينة أن يكون ضحية للسطو المسلح.