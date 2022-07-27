الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
نظرًا للإقبال الكبير.. تمديد فترة التسجيل في برامج التدريب التقني
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محليات

نظرًا للإقبال الكبير.. تمديد فترة التسجيل في برامج التدريب التقني

نظرًا للإقبال الكبير.. تمديد فترة التسجيل في برامج التدريب التقني
١١:٢٥:٥٤ ص، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن تمديد فترة التقديم على برامج دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها على تويتر، أن التقديم في هذه البرامج سيظل متاحًا حتى يوم الأحد المقبل بدلاً من يوم غد (الخميس)، وذلك حرصًا منها على تسجيل جميع راغبي الالتحاق ببرامج المؤسسة.

وطلبت المؤسسة من الراغبين في التسجيل، الدخول على بوابة القبول الخاصة بالتقديم على برامجها عبر التسجيل من خلال الرابط التالي : http://adm.tvtc.gov.sa/registration

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