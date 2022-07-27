بـ 44 درجة.. حفر الباطن الأعلى حرارة اليوم في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الموجة الحارة، وأن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 27 و50 درجة مئوية، وذلك على معظم محافظات المنطقة الشرقية، إضافة إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية من المملكة.

كما توقع خبر الطقس، أجواءً حارة جدًا على عدد من مناطق المملكة، مع اتساع الحالة المطرية الصيفية شمالاً.

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، كان أعلاها 44 درجة في حفر الباطن ورفحاء، بينما كانت 43 درجة في بريدة، و42 في مكة والمدينة وسكاكا ووادي الدواسر والإحساء والعلا والمجمعة .

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 28 درجة مئوية.

كما توقع خبر الطقس أجواءً حارة جدًا، مع اتساع الحالة المطرية الصيفية وجريان الأودية والسيول، في عدد من مناطق المملكة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية “جدة والليث والقنفذة”، لافتًا إلى أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية.