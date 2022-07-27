الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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التفاصيل وطرق التقديم .. للباحثين عن عمل وظائف في عدد من المؤسسات والشركات

التفاصيل وطرق التقديم .. للباحثين عن عمل وظائف في عدد من المؤسسات والشركات
١١:٠٩:٣٣ ص، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في ظل اهتمام صحيفة تواصل برصد أفضل الوظائف المتاحة بالمملكة وتجميعها للقارئ الكريم.. نود أن نلفت عناية السادة القراء أن اليوم الأربعاء كانت هناك فرص متاحة بأكثر من جهة حكومية من بينها مؤسسة البريد.

1 ـ وظائف شاغرة بمؤسسة البريد «سبل» للعمل في الرياض

أعلنت مؤسسة البريد “سبل” عن توفّر وظائف إدارية شاغرة من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيس للمؤسسة في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

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2 ـ وظائف شاغرة بـ «كلية البترجي الطبية» للعمل في عدة مدن

أعلنت كلية البترجي الطبية عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

لمزيد من التفاصيل: اضغط هنا

الجدول الزمني التدريجي للأحداث والتطورات الهامة في كلية البترجي الطبية

3 ـ وظائف شاغرة لدى شركة تحكم التقنية الحكومية.. التفاصيل ورابط التقديم

أعلن شركة تحكم التقنية (شركة حكومية) – عن بدء التقديم في برنامج (جيل 2022م) لتدريب حملة البكالوريوس (للجنسين) في عدة مجالات، مع مكافأة شهرية ومزايا تنافسية متعددة – وفقًا للتفاصيل التالية:

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Photos at الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة (ساهر) - 1 tip

4 ـ رابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية

أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست”، عن توفر وظائف شاغرة وفقًا للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:

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