“ذا لاين”.. “مثالية العيش” ومدينة الحالمين (صور)

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منذ يومين، أعلن صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن تصاميم مدينة المستقبل “ذا لاين” في “نيوم”، والتي تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجًا عالميًا رائدًا يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة.

كان ولي العهد قد أطلق في يناير 2021 الفكرة والرؤية الأولية للمدينة التي تعيد تعريف مفهوم التنمية الحضرية وما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل، وتأتي تصاميمها انعكاسًا لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتسهم في المحافظة على 95% من أراضي «نيوم» للطبيعة، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، لجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة بدلاً من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.

مواصفات «ذا لاين»

عرضها يبلغ 200 متر فقط على امتداد 170 كيلومترًا، وارتفاعها 500 متر فوق سطح البحر.

ستُبنى على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومترًا مربعًا.

تتسع لنحو 9 ملايين نسمة.

أمر غير مسبوق تمامًا في مدنٍ بهذا الحجم، ما يقلل من تمدد البنية التحتية، ويعزز من كفاءة واستدامة المدينة على نحوٍ مميز.

سيؤمن مناخها المثالي على مدار العام للسكان الاستمتاع بالطبيعة عند التنقل سيرًا على الأقدام.

تتيح لهم إمكانية الوصول إلى جميع المرافق والخدمات في غضون 5 دقائق.

يوجد بها قطار فائق السرعة يصل بين طرفي المدينة خلال 20 دقيقة.

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وتقدم «ذا لاين» نهجًا جديدًا لتصميم المدن والذي يركز على مفهوم «انعدام الجاذبية»، حيث يعني ذلك توزيع وبناء مكونات المدينة على شكل طبقات عمودية ما يتيح للناس إمكانية التحرك في الاتجاهات الثلاثة (إلى الأعلى، وإلى الأسفل، وكذلك بشكل أفقي في كل جانب). وعلى عكس مفهوم المباني الشاهقة، تُسهل هذه الفكرة عملية التنقل بين مواقع الاحتياجات اليومية، من أماكن عمل، ومدارس، وحدائق، ومنازل في غضون خمس دقائق.

ويغطي جانبا المدينة الخارجيان أسطح زجاجية وهي عبارة عن مرايا عاكسة تمنحها طابعًا فريدًا، وتسمح لتفاصيلها بالاندماج مع الطبيعة. في حين جرى تصميم المساحات الداخلية بطرق مبتكرة، لخلق تجارب غير عادية ولحظات لا تنسى، من خلال فريق من المعماريين والمهندسين المشهورين عالميًا الذين يعملون مع فريق «نيوم» بشكل مستمر.

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم، قال: ”عند إطلاقنا “ذا لاين”، وعدنا بإعادة تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون الإنسان محورها الرئيس، واليوم “ذا لاين” تحقق مثالية العيش وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية. هذه التصاميم الاستثنائية توضح الهيكل الداخلي للمدينة متعددة الطبقات، وتعالج إشكاليات المدن الأفقية التقليدية المنبسطة، محققة بذلك التناغم التام بين التنمية الحضرية والحفاظ على الطبيعة بكل مواردها”.