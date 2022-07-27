الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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اقتصادية

النفط يرتفع لمستوى 100 دولار

النفط يرتفع لمستوى 100 دولار
١١:٤٢:٢٠ ص، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار النفط ،خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط اشتعال المخاوف بشأن دخول الاقتصاد العالمي في حالة من الركود، بعد تخفيضات صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو اقتصادات أكبر المستهلكين الصين وأمريكا والهند.

وزاد خام نايمكس الأمريكي الخفيف، في حدود 1%، وصولاً إلى مستويات أعلى الـ 96 دولارًا للبرميل بزيادة في حدود 0.8 دولار، بينما ارتفع خام برنت القياسي، في حدود 0.5 أو ما يعادل 0.5 دولار، وصولا إلى مستويات قرب الـ 100 دولار للبرميل بعد النزول أدناها خلال تعاملات أمس.

وتراجع خام برنت القياسي 0.7% أو ما يعادل 75 سنتًا ليصل إلى 104.40 دولار للبرميل عند التسوية أمس الثلاثاء، بعد أن وصل إلى 107.34 دولار خلال التعاملات، وانخفض سعر خام نايمكس الأمريكي بنسبة 1.8% أو 1.72 دولار عند 94.98 دولار للبرميل.

وهبطت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، عقب قرار واشنطن ببيع 20 مليون برميل إضافية من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، في إطار الخطة المعلنة سابقًا لخفض أسعار البنزين.

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