نيوزيلندا.. تشريعات غير مسبوقة للقضاء على التدخين

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أقر البرلمان النيوزيلندي، تشريعات جديدة وغير مسبوقة، للحد من التدخين، تتضمن رفع سن الشراء تدريجيًا، حتى لا يتمكن المراهقون من شراء السجائر بشكل قانوني.

كما تشمل التشريعات الجديدة التقليل من نسبة النيكوتين في السجائر، بشكل كبير، وكذلك إجبار الشركات على بيعها فقط من خلال متاجر التبغ المتخصصة، بدلاً من توفيرها في محال البقالة والأكشاك المنتشرة في الشوارع.

من جانبها، قالت وزيرة الصحة النيوزيلندية، عائشة فيرال: “على مدى عقود، سمحنا لشركات التبغ بالحفاظ على حصتها في السوق من خلال جعل منتجاتها الفتاكة أكثر إدمانًا”.

وأضافت: “أولويتنا في تقديم هذا القانون هي حماية ما هو ثمين، شعبنا، عائلاتنا، ومجتمعاتنا”، وفق ما نقلت صحيفة “جارديان” البريطانية.

وتعتبر الإجراءات الجديدة، التي ناقشها البرلمان، الأولى من نوعها في العالم، وحظت بتأييد الأحزاب في نيوزيلندا، ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في عام 2023، ويستهدف منتجات التبغ فقط، بينما سيظل التدخين الإلكتروني قانونيًا وبدون القيود التي ستفرض على السجائر.