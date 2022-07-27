“الأرصاد”ينبه: أمطار وسيول وأتربة على هذه المناطق حتى المساء

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن استمرار هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول مع هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء ومناطق من المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، بهذه المناطق:

1 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “المهد واليتمة ووادي الفرع”.

2 – منطقة الرياض، وتشمل “الأفلاج والخرج والسليل وحوطة بني تميم”.

3 – منطقة نجران، وتشمل ” ثار وحبونا وبدر الجنوب وخباش وشرورة ويدمة والخرخير”.

4 – منطقة الباحة، وتشمل “العقيق والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد.

5 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “أضم والعرضيات والجموم والكامل والطائف وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية”.

6 – منطقة عسير، وتشمل “البرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وسراة عبيدة وظهران الجنوب وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق رجال المع ومحايل”.

7 – منطقة جازان، وتشمل “جزر فرسان والحرث والدائر بني مالك والريث، والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب والدرب وبيش وأحد المسارحة وأبو عريش والطوال وصامطة وصبيا وضمد”.

8 – المنطقة الشرقية، وتشمل” الإحساء والجبيل والخبر والدمام والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا وبقيق والبطحاء والعبيلة وذعبلوتن وسلوى الشيبة وحرض

وأشار المركز إلى الحالة المتوقعة من تساقط الأمطار وجريان السيول والرياح والأتربة والغبار تستمر – بمشيئة الله – حتى مساء اليوم.