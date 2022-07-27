الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
فيديو مؤثر.. هذا الشاب دعا الله في الروضة الشريفة بهذا الأمر.. فماذا حدث؟
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فيديو مؤثر.. هذا الشاب دعا الله في الروضة الشريفة بهذا الأمر.. فماذا حدث؟

فيديو مؤثر.. هذا الشاب دعا الله في الروضة الشريفة بهذا الأمر.. فماذا حدث؟
٠٩:٣١:٠٣ ص، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في مقطع فيديو مؤثر، قال أحد الشباب من المسلمين الأجانب: إنه لا ينسى أبدًا أنه حينما أتى إلى المملكة وذهب إلى زيارة قبر النبي (صلى الله عليه وسلم) في المدينة المنورة، ودخل المسجد النبوي وصلى ركعتين في الروضة الشريفة، ودعا الله تعالى بدعوى لا تفارق ذهنه طوال عمره.

وأضاف باكيًا، أنه عندما صلى بالروضة الشريفة شعر باطمئنان وسكينة وروحانيات لا تُوصف، وأنه دعا الله تعالى أن يبقى في هذا المكان حتى صلاة المغرب، ولكن أحد العاملين أخبره بأنه سوف يرحل، فألح على الله في الدعاء، وفجأة سمع الرجل الذي أخبره بأنه سيرحل، يقول لبعض العاملين أبلغوه بأنه سيبقى في الروضة الشريفة حتى صلاة المغرب، ليهتف الله أكبر الله أكبر.

وأشار في نهاية الفيديو بأنه على المسلم أن يجتهد في الدعاء، ولا ييأس وأن يكون على يقين بأن الله تعالى سوف يستجيب له، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): ” ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة”.

 

الكلمات الدلالية:
الروضة الشريفة شاب أجنبي عبادة الدعاء يبكي في الروضة الشريفة

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