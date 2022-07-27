رئيس وزراء اليونان على تويتر: زيارة ولي العهد فرصة لإعادة تأكيد قوة علاقتنا الإستراتيجية

تواصل- فريق التحرير

رحب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، لأثينا.

وكتب رئيس الوزراء اليوناني عبر حسابه على تويتر: “من دواعي سروري أن أرحب بولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في أثينا، وتُعد زيارته فرصة لإعادة تأكيد قوة علاقتنا الإستراتيجية”.

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وقال: “لقد وقّعنا اتفاقيات مهمة وأتيحت لنا الفرصة لمناقشة التطورات الإقليمية، ولكن أيضًا كيفية تعزيز العلاقة المهمة بين بلدينا، مع التركيز بشكل خاص على التعاون الاقتصادي”.

وأضاف: “لقد أسسنا رسميًا، بتوقيع اتفاقية ذات صلة، إنشاء المجلس الأعلى للتعاون الإستراتيجي بين البلدين ، مما يعزز علاقتهما الإستراتيجية ويعزز بشكل منهجي التعاون الثنائي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

ووصل ولي العهد، أمس إلى أثينا في مستهل زيارته الرسمية إلى اليونان، حيث كان في مقدمة مستقبليه نائب رئيس الوزراء اليوناني.