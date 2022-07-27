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وزير الاتصالات: نقل اختصاصات قطاع البريد يعزز التكامل في الاستثمار
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وزير الاتصالات: نقل اختصاصات قطاع البريد يعزز التكامل في الاستثمار

وزير الاتصالات: نقل اختصاصات قطاع البريد يعزز التكامل في الاستثمار
٠٩:٤٤:١٥ ص، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحه، أن قرار نقل اختصاصات قطاع البريد يأتي بسبب التوجه العالمي للقطاع، ومواكبًا للتطورات التي تمر بها مملكتنا الغالية.

وأضاف الوزير أن القرار يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للنقل التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية بتاريخ 29 / 6 / 2021م؛ للارتقاء بمكانة قطاع البريد والخدمات اللوجستية؛ كونه أحد القطاعات الممكنة لرؤية المملكة 2030 الداعية لتوفير خدمات بريدية ولوجستية متطورة، ويعزز التكامل في الاستثمار وتجربة العملاء.

ورفع الوزير، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل الاختصاصات الإشرافية والتنظيمية والرقابية الخاصة بقطاع البريد من “منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات” إلى “منظومة النقل والخدمات اللوجستية”.

وقال: “رحلة قطاع البريد التاريخية بدأت بتوصيل الرسالة، ومع تطور التقنية انتقلت لتخدم توصيل المنتجات والبضائع، ومن مبتغى مواكبة هذا التوجه العالمي، انتقل البريد من منظومة الاتصالات إلى منظومة النقل والخدمات اللوجستية”.

وأكد السواحه أن المنظومتين تعملان فريقًا واحدًا لتأكيد هذا الانتقال السلس، وضمان تقديم أفضل الخدمات بأعلى المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات استطاعت تحقيق العديد من المنجزات والمكاسب.

وتأتي في مقدمتها، تمكين سوقه من النمو والوصول إلى حجم يقارب 6,7 مليارات ريال بمعدل نمو مقداره 29%، ووصول عدد الشركات المرخصة إلى 145 شركة بنسبة نمو بلغت 1511%، كما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي 6 مليارات ريال بنسبة نمو 15.4%، رافق ذلك زيادة في عدد المناديب المسجلين في خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية، إذ بلغ عددهم 190.8 ألف مندوب.

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رؤية المملكة 2030 قطاع البريد نقل اختصاصات البريد وزير الاتصالات

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