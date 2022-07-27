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البنك المركزي: عدد شركات التقنية المالية يرتفع 37%
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البنك المركزي: عدد شركات التقنية المالية يرتفع 37%

البنك المركزي: عدد شركات التقنية المالية يرتفع 37%
٠٩:٢٠:٠٤ ص، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أكد محافظ البنك المركزي، الدكتور فهد المبارك، أن عدد شركات التقنية المالية في المملكة سجل نموًا 37% بنهاية العام الماضي 2021.

وأضاف المبارك، أن 12 شركة تقنية مالية جديدة دخلت القطاع، وستعمل على تقديم منتجات مبتكرة وحلول مطورة، وفق “الاقتصادية”.

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وأشار محافظ “ساما”، على هامش الحفل الختامي لبرنامج مسرعة فنتك في الرياض، إلى أن النمو يشكل داعمًا كبيرًا في تسريع عجلة التنمية للإسهام في تحقيق مستهدفات الرؤية، مشيرًا إلى الدور الجوهري الذي تقدمه شركات التقنية المالية في رفع مستوى الكفاءة الوطنية وتطويرها، كما تعد عاملاً مهمًا في نضج الكوادر وتأسيس فهم شامل للتقنية المالية في ظل تغير المتطلبات واختلاف المهارات المطلوبة.

وشدد على أهمية التعاون مع شركات التقنية المالية للاستمرار في تطوير القطاع المالي بما يتناسب مع تطورات الاقتصاد المحلي، عبر توفير بيئة خصبة وجذابة للفرص الاستثمارية في القطاع.

الكلمات الدلالية:
البنك المركزي التقنية المالية ساما فهد المبارك

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