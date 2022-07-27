توضيح من “الغذاء والدواء” بشأن صلاحية إحدى أنواع مياه الشرب المعبأة للاستخدام

تواصل – فريق التحرير

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه لا يُمكن الحكم بأفضلية مياه شرب معبأة على أخرى، إذ توجد متطلبات محددة في جميع أنواع مياه الشرب المعبأة المسجلة.

وأكدت الهيئة، في ردها على سؤال وردها عبر حسابها على تويتر، بشأن صلاحية إحدى أنواع زجاجات المياه للاستخدام وتحقق المواصفات بها، أنه لا يمكن السماح ببيع مثل هذه المنتجات دون استيفاء تلك المتطلبات.

كانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد ردت على مزاعم بشأن خطورة استخدام أحد أنواع الكريمات الجلدية الموجودة بالأسواق.

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وأوضحت الهيئة، عبر صفحتها على “تويتر”، أن جميع المُستحضرات المسجلة في المملكة آمنة وفعالة، إذا استُخدمت بحسب التعليمات الطبية أو إرشادات النشرة المُرفقة.

وتلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 6183 بلاغًا حول الأجهزة والمنتجات الطبية خلال شهر يونيو من عام 2022، وذلك انعكاسًا لزيادة وعي المستخدمين ومقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية في المملكة.

وتستهدف الهيئة زيادة الوعي ورفع مستوى ثقافة مقدمي الرعاية بأهمية الإبلاغ عن الأجهزة والمنتجات الطبية، وتفاعلت بشكل دوري على حسابها في “تويتر” مع المواطنين، وردت على معظم الأسئلة المتعلقة بالأجهزة والمنتجات الطبية.

وسبق أن حذرت هيئة الغذاء والدواء من أن شراء المنتجات عبر الإنترنت يحمل عددًا من المخاطر، وأنه ينبغي الانتباه منها حتى يضمن الشخص سلامته وسلامة عائلته.

ونصحت الهيئة في ردها على استفسار عن شراء الأدوية عبر الإنترنت، عبر حسابها على “تويتر”، بضرورة التأكد قبل شراء أو استخدام أي منتج.