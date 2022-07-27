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إعلام إيراني: مقتل العقيد في الحرس الثوري “علي برزكر” جنوب البلاد
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إعلام إيراني: مقتل العقيد في الحرس الثوري “علي برزكر” جنوب البلاد

إعلام إيراني: مقتل العقيد في الحرس الثوري “علي برزكر” جنوب البلاد
٠٨:٥٥:٢٩ ص، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن مقتل العقيد في الحرس الثوري “علي برزكر” جنوب البلاد.

وأفادت وكالة أنباء تسنيم، بمقتل القائد بالحرس الثوري “علي برزكر”، في محافظة كرمان، جنوب شرقي إيران، خلال اشتباكات مع قطاع طرق مسلحين.

وأكدت الوكالة المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن ستة مسلحين قتلوا في هذه الاشتباكات.

يأتي هذا بعد أيام فقط، من إعلان فيلق القدس، الجناح الخارجي لقوات الحرس الثوري الإيراني، عن مقتل وإصابة عدد من عناصره في إقليم بلوشستان بإيران، وسط حالة من الغضب والغليان داخل الأجهزة الأمنية في إيران، على خلفية قرارات صدرت من المرشد الإيراني علي خامنئي، باعتقال العشرات من كبار الضباط.

وحسب ما نقلت وسائل الإعلام عن مصادر وصفتها بأنها مقربة، فإن المرشد الإيراني علي خامنئي، بدأ حملة “تنظيف” الأجهزة الأمنية التابعة للحرس الثوري.

وأوضحت أن خامنئي، أمر في وقت سابق باعتقال 49 من كبار ضباط هذه الأجهزة دفعة واحدة، بسبب معارضتهم إقالة حسين طائب من قيادة جهاز استخبارات الحرس، وذلك بعد أوامر باعتقال 30 ضابطًا آخرين قبل أيام، مشيرة إلى أن هؤلاء كانوا قد شاركوا في أحد الاجتماعات الخاصة، وأبدوا استياءهم من قرار إقالة طائب، والإقالات الأخرى التي شملت قيادات أجهزة أمنية في صفوف الحرس الثوري.

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إيران الحرس الثوري على خامنئي علي برزكر مقتل عميد

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