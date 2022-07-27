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المرشحة لرئاسة وزراء بريطانيا تتوعد: إجراءات صارمة ضد “تيك توك”
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دولي

المرشحة لرئاسة وزراء بريطانيا تتوعد: إجراءات صارمة ضد “تيك توك”

المرشحة لرئاسة وزراء بريطانيا تتوعد: إجراءات صارمة ضد “تيك توك”
٠٩:٣٩:٣٤ ص، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، المرشحة لمنصب رئيس الوزراء، أنها ستتخذ إجراءات “صارمة” تجاه شركات التكنولوجيا المملوكة للصين مثل تيك توك إذا فازت.

وقالت تراس، في مناظرة على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) حينما سئلت عما إذا كانت ستتعامل مع شركات التكنولوجيا الصينية: “يجب علينا بكل تأكيد اتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك الأنواع من الشركات”.

وتتنافس ليز تراس، مع وزير المالية السابق ريشي سوناك، على منصب رئيس وزراء بريطانيا، إلا أن تراس تعتبر أوفر حظًا وفقًا لمراقبين.

ومن المقرر أن يتم إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد في الخامس من سبتمبر المقبل، بعد أن يدلي أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 200 ألف بأصواتهم عبر البريد خلال الصيف.

فيما يواجه الفائز بالمنصب، أيًا كان اسمه، تحديات لإعادة بناء ثقة المواطنين، التي مُنيت بسلسلة من الفضائح تورط فيها رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، بداية من خرق قواعد إغلاق “كوفيد-19” إلى تعيين نائب في الحكومة على الرغم من تقارير عن مزاعم بارتكاب ممارسات جنسية.

الكلمات الدلالية:
بوريس جونسون تيك توك رئيس وزراء بريطانيا ريتشي سوناك ليز تراس

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