“سعود الطبية”: 4 فوائد لـ”الزنك” وزيادة نسبته تؤدي إلى هذه الأضرار

تواصل- فريق التحرير

استعرضت مدينة الملك سعود الطبية، أهمية معدن الزنك لجسم الإنسان، والمصادر التي يمكن الحصول عليه من خلالها.

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، في إنفوجراف عبر صفحتها على “تويتر”، أهمية الزنك في أنه:

1- يساعد في صنع خلايا وإنزيمات جديدة.

2- يلعب دورًا في تعزيز مناعة وصحة الجسم.

3- يسهم في عملية النمو عند الأطفال والمراهقين.

4- يساعد في التئام الجروح.

وبشأن مصادره الطبيعية، قالت إنه يمكن الحصول على الزنك من (المحار – اللحوم الحمراء – الفاصوليا – الكاجو (محمص أو جاف)).

وحذرت المدينة من أن زيادة نسبة معدن الزنك في الجسم تؤدي إلى الصداع – الإسهال – القيء – فقدان الشهية.