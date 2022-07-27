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بقيمة 56.3 مليار ريال.. ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج خلال يونيو
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بقيمة 56.3 مليار ريال.. ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج خلال يونيو

بقيمة 56.3 مليار ريال.. ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج خلال يونيو
٠٨:٢٢:٣٦ ص، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر البنك المركزي “ساما”، النشرة الإحصائية الشهرية، التي أظهرت ارتفاع قيمة الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج خلال شهر يونيو، بقيمة 56.3 مليار ريال متجاوزة 1750 مليار ريال، ومقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، ارتفعت الأصول الاحتياطية بقيمة 70.2 مليار ريال وبنسبة 4%.

ويرجع ارتفاع الأصول الاحتياطية الشهر الماضي (يونيو) إلى ارتفاع حقوق السحب الخاصة بنسبة 146 %، وارتفاع قيمة “الاحتياطات بالعملات الأجنبية” التي تمثل نحو 95% من إجمالي الأصول بنحو 2% لتصل إلى 1657.1 مليار ريال.

وتشمل الأصول الاحتياطية، استثمارات في أوراق مالية في الخارج، ونقد أجنبي وودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي.

فيما تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج على أساس شهري 1.2 % بواقع 13.4 مليار ريال، لتبلغ 1.098 تريليون ريال، بينما ارتفع إجمالي النقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى 501.6 مليار ريال، بما يعادل نحو 13.1 مليار ريال.

أيضا ارتفع الاحتياطي النقدي للمملكة لدى صندوق النقد الدولي ، إلى 14.54 مليار ريال بنهاية يونية ، مقابل 14.35 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له بما يعادل 54 مليون ريال.

كذلك ارتفعت حقوق السحب الخاصة إلى 78.04 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 77.74 مليار ريال في الشهر السابق له، بما يعادل 298 مليون ريال.

الكلمات الدلالية:
استثمارات الملكة الاصول الاحتياطية البنك المركزي السعودي صندوق النقد الدولي

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