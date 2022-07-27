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ماذا يفعل من نسي أذكار الصباح والمساء؟ “الخثلان” يُجيب
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ماذا يفعل من نسي أذكار الصباح والمساء؟ “الخثلان” يُجيب

ماذا يفعل من نسي أذكار الصباح والمساء؟ “الخثلان” يُجيب
٠٨:٠٠:٠٩ ص، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام  محمد بن سعود الإسلامية أ. د. سعد الخثلان: إن من نسي أذكار الصباح والمساء يأتي بها إذا تذكرها، ما لم ينته وقتها.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن أذكار الصباح تبتدئ بطلوع الفجر وتمتد إلى نهاية وقت الضحى، فإذا تذكرها المسلم في هذا الوقت أتى بها، لكن إن لم يتذكرها إلا بعد الزوال، فقد فات وقتها، فلا يناسب أن يقول بعد صلاة الظهر مثلًا أصبحنا وأصبح الملك لله.

وأضاف أن الحال نفسها في أذكار المساء، بأتي بها في وقتها، وإذا نسيها يأتي بها متى ما ذكرها ما لم ينته وقتها، فلا يناسب أنه إذا طلع الفجر يقول أمسينا وأمسى الملك لله، يريد بذلك قضاء أذكار المساء، مؤكدًا أنه إذا انتهى وقتها المحدد لها فلا نأتي بها؛ لأنها سنن فات وقتها.

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أذكار الصباح والمساء الخثلان ذكر الله سعد الخثلان

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