الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
خدمة اليوم.. 5 خطوات لتقديم طلب تسجيل ملكية الأراضي والعقارات
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خدمة اليوم.. 5 خطوات لتقديم طلب تسجيل ملكية الأراضي والعقارات

خدمة اليوم.. 5 خطوات لتقديم طلب تسجيل ملكية الأراضي والعقارات
٠٧:٣٣:٢٧ ص، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات لتقديم طلب تسجيل ملكية الأراضي والعقارات، حيث أوضحت وزارة العدل أن الخدمة تمكّن المستفيدين من تسجيل طلب الإفراغ العقاري بهدف نقل ملكية العقارات والأراضي، حيث يقوم مالك العقار بتعبئة معلومات وبيانات الصك المراد إفراغه، وبيانات المشتري وطريقة الدفع، واختيار كتابة العدل، وبعد ذلك يصدر النظام رقم إحالة إلكتروني بحيث يمكن للمستفيد مراجعة كاتب العدل مباشرة دون المرور بصالة الضبط، وذلك عن طريق عدد من الشروط والخطوات:

* الخطوات:

1 – ادخل إلى بوابة ناجز.

2 – ادخل إلى الخدمة.

3 – أدخل معلومات وبيانات الصك المراد إفراغه، وبيانات المشتري، وطريقة الدفع، واختر كتابة العدل.

4 – عند اكتمال الطلب يصدر رقم إحالة الكتروني ويصل للطرفين في رسالة الجوال

5 – راجع كتابة العدل لإكمال طلب الإفراغ وإصدار الصك.

* المتطلبات:

1 – وجود صك عقاري.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “1950 – 011 405 7777 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

الكلمات الدلالية:
الأراضي والعقارات خدمة اليوم خطوات لتقديم طلب طلب تسجيل ملكية وزارة العدل

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