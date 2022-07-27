“الأرصاد” يتوقع استمرار تساقط الأمطار وجريان السيول على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية “جدة والليث والقنفذة”.

وأوضح أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية.

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 25 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي، وتصل إلى 45 كيلو متر في الساعة مع السحب الرعدية.

فيما يرتفع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزئين الأوسط والجنوبي، ويصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزئين الأوسط والجنوبي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون جنوبية شرقية بسرعة 15- 30 كيلو متر في الساعة على الأجزاء الشمالية، وشمالية شرقية بسرعة 20 – 40 كيلو متر في الساعة على الأجزاء الجنوبية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.