الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«جمعية البر بالأحساء»: 140 يتيمًا ويتيمةً يشاركون في برنامج تكامل الصيفي
أزمة كبرى في لبنان.. معارك على الخبز والغاضبون يقتحمون المخابز (فيديو)
وظائف شاغرة بـ «كلية البترجي الطبية» للعمل في عدة مدن
رغم عدم انتشاره.. 4 فوائد مذهلة لـ «الأرز الأسود» تعرف عليها
«قلادة ذكية» تعفي مرضى السكري من ألم الوخز
رفض الارتداد عن دين الله.. إطلاق الرصاص على شاب مسلم بدولة أوروبية

وصـول

«جمعية البر بالأحساء»: 140 يتيمًا ويتيمةً يشاركون في برنامج تكامل الصيفي

«جمعية البر بالأحساء»: 140 يتيمًا ويتيمةً يشاركون في برنامج تكامل الصيفي
٠٢:٥٣:٠٤ ص، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت جمعية البِّر بالأحساء مُمثلةً في مركز تكامل لرعاية وتنمية الأيتام بمدارس الأحساء النموذجية الأهلية، برنامج تكامل الصيفي بمشاركة 140 يتيما ويتيمة من الأيتام المسجلين في المركز.

ويهدف البرنامج لتلبية احتياجات الأيتام المعرفية والشخصية والاجتماعية عبر مجموعة من البرامج الإثرائية.

وقال أمين عام جمعية البر بالأحساء المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر إن الجمعية تحرص على تنفيذ البرامج التنموية لمختلف الشرائح المستفيدة من الجمعية بإشراف نخبة من المتخصصين في مجالاتهم التي تنمي قدرات المستفيدين وتطور مهاراتهم المختلفة.

وأضاف “يأتي برنامج تكامل الصيفي الذي انطلق بمدارس الأحساء النموذجية بإشراف عام من البروفيسور عبدالله بن محمد الجغيمان وبمشاركة أكثر من 140 طالب وطالبة من الأيتام المسجلين في مركز تكامل لرعاية وتنمية الايتام، من أجل الوصول بالطلاب الأيتام في مراحل التعليم الثلاث (الابتدائي، المتوسط، والثانوي) لدور المتعلم المستقل الباحث عن المعرفة مدى الحياة.

الكلمات الدلالية:
الأحساء البر الخيرية بالأحساء برنامج تكامل الصيفي جمعية البر بالأحساء

مواد ذات صلة

المزيد
إسلام 8 فلبينيين في «دعوي ينبع»

إسلام 8 فلبينيين في «دعوي ينبع»

منذ 6 سنوات
مركز «حفاظ الوحيين» يعلن عن بدء برنامج «حفظ السنة النبوية» بجميع الفروع

مركز «حفاظ الوحيين» يعلن عن بدء برنامج «حفظ السنة النبوية» بجميع الفروع

منذ 6 سنوات
«نسائي تحفيظ الرياض» يؤهل 73 مقرئة

«نسائي تحفيظ الرياض» يؤهل 73 مقرئة

منذ 7 سنوات
برعاية «تواصل».. انطلاق الدورة التاسعة لأكاديمية إمام الدعوة بمكة (صور)

برعاية «تواصل».. انطلاق الدورة التاسعة لأكاديمية إمام الدعوة بمكة (صور)

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *