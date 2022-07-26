«جمعية البر بالأحساء»: 140 يتيمًا ويتيمةً يشاركون في برنامج تكامل الصيفي

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أطلقت جمعية البِّر بالأحساء مُمثلةً في مركز تكامل لرعاية وتنمية الأيتام بمدارس الأحساء النموذجية الأهلية، برنامج تكامل الصيفي بمشاركة 140 يتيما ويتيمة من الأيتام المسجلين في المركز.

ويهدف البرنامج لتلبية احتياجات الأيتام المعرفية والشخصية والاجتماعية عبر مجموعة من البرامج الإثرائية.

وقال أمين عام جمعية البر بالأحساء المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر إن الجمعية تحرص على تنفيذ البرامج التنموية لمختلف الشرائح المستفيدة من الجمعية بإشراف نخبة من المتخصصين في مجالاتهم التي تنمي قدرات المستفيدين وتطور مهاراتهم المختلفة.

وأضاف “يأتي برنامج تكامل الصيفي الذي انطلق بمدارس الأحساء النموذجية بإشراف عام من البروفيسور عبدالله بن محمد الجغيمان وبمشاركة أكثر من 140 طالب وطالبة من الأيتام المسجلين في مركز تكامل لرعاية وتنمية الايتام، من أجل الوصول بالطلاب الأيتام في مراحل التعليم الثلاث (الابتدائي، المتوسط، والثانوي) لدور المتعلم المستقل الباحث عن المعرفة مدى الحياة.