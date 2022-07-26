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أزمة كبرى في لبنان.. معارك على الخبز والغاضبون يقتحمون المخابز (فيديو)
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أزمة كبرى في لبنان.. معارك على الخبز والغاضبون يقتحمون المخابز (فيديو)

أزمة كبرى في لبنان.. معارك على الخبز والغاضبون يقتحمون المخابز (فيديو)
٠٢:٤٨:٥٧ ص، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

اقتحم عشرات اللبنانيين الأفران ببلدة تعلبايا الواقعة بمحافظة البقاع اللبنانية؛ وذلك بسبب موجة الندرة الغير مسبوقة لربطات الخبز وتفاقم أسعارها خلال أيام قليلة.

ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي؛ قيام العشرات من اللبنانيين باقتحام أحد الأفران التي تنتج الحلويات والكعك، معترضة على إنتاج مثل هذه الأشياء في وقت لا يجد فيه الناس ما يقتاتون عليه من الخبز.

وكما يظهر في الفيديو؛ يقوم الأشخاص الذين اقتحموا الفرن بتحطيم ما بداخله من محتويات وطرح بعض المنتجات والطاولات الكبيرة على الأرض.

وصاح أحد الأشخاص الذين اقتحموا الفرن قائلا: “نحن اليوم نزلنا على الشارع وخلص هذا الطريق ماعادش ينفتح.. شو ما يصير يصير ما عادش ينفتح لأنه ذل وإهانة وحقارة من الجهات المعنية بعد أكثر من هيك ما شفنا أبدا لا مازوت ولا دواء ولا شغل”.

الكلمات الدلالية:
أزمة خبز اقتحام المخابز لبنان والأزمات معارك على الخبز

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