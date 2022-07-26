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رغم عدم انتشاره.. 4 فوائد مذهلة لـ «الأرز الأسود» تعرف عليها
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صحة

رغم عدم انتشاره.. 4 فوائد مذهلة لـ «الأرز الأسود» تعرف عليها

رغم عدم انتشاره.. 4 فوائد مذهلة لـ «الأرز الأسود» تعرف عليها
٠٢:٣٤:١١ ص، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يؤكد خبراء الصحة، أهمية الأرز الأسود واحتوائه على عناصر غذائية ومفيدة للجسم، رغم عدم انتشاره أو تداوله في الأسواق.

ويؤكد الخبراء أن الأرز الأسود غني بالعناصر الغذائية، ويجب أن يكون جزءًا من نظامك الغذائي، واللون الأسود الأرجواني للأرز يجعله فريدًا من نوعه فهو غني بالألياف والبروتين والحديد مما يجعل هذا الأرز مميزًا.

ومن فوائد الأرز الأسود ما يلي وفقا لموقع timesnownews الهندي:

1- مواد مضادة للأكسدة: الأرز الأسود يحتوي على مادة الأنثوسيانين ما يعطي الأرز اللون الأسود البنفسجي، يُعرف الأنثوسيانين أيضًا بخصائصه المضادة للالتهابات، وهو مفيد فى تقليل أى نوع من الالتهابات فى الجسم، كما أن التأثير المضاد للأكسدة يساعد على تقليل ضرر الجذور الحرة فى الجسم.

2 – يحسن صحة القلب: تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الأرز الأسود على تحسين صحة القلب عن طريق تقليل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، وعندما يتم تقليلها ، فإنه يقلل أيضًا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

3 – مفيد لصحة العين: يحتوي الأرز الأسود على الكاروتينات التي تساعد في الحفاظ على صحة العين، تعمل الكاروتينات مثل اللوتين وزياكسانثين معًا لحماية العينين من الآثار الضارة للضوء وتساعد أيضًا في منع تلف الجذور الحرة.

4 – إنقاص الوزن: يحتوي الأرز الأسود على بروتينات وألياف موجودة فيه ما يساعد على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول ويساعد أيضًا على تقليل شهيتك، ومع انخفاض الشهية والشعور بالامتلاء من المحتمل أن تفقد الوزن بسهولة وأسرع.

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