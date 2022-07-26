«قلادة ذكية» تعفي مرضى السكري من ألم الوخز

تواصل – وكالات:

توصل فريق من الباحثين في جامعة أوهايو الأمريكية لابتكار طبي جديد، من شأنه أن يساعد 400 مليون شخص من مرضى السكري في العالم ويعفيهم من آلام الوخز.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “Daily Mail” البريطانية، فإن الابتكار الجديد هو عبارة عن قلادة ذكية رفيعة يرتديها المريض في رقبته، يمكنها قياس العديد من المؤشرات في العرق الذي يفرزه الإنسان، وتساعد مرضى السكري، إذ تغنيهم عن اختبارات الدم عن طريق وخز الأصابع.

ووفقا للصحيفة يوجد في القلادة مستشعر يوضع على الرقبة من الخلف، ومهمته رصد مستويات الجلوكوز والسيروتونين، وخلال التجارب السريرية، تمكن المهندسون في جامعة ولاية أوهايو من فحص قدرات القلادة، إذ قاست تركيز مواد الصوديوم والبوتاسيوم وغيرها في عرق الشخص بدقة وصلت إلى 98.9 في المئة.

ووفقا للباحثين في الجامعة الأمريكية، فإن الجيل القادم من المستشعرات الحيوية لن يكون جراحياً، كما هي الحال الآن، إلى درجة كشف المعلومات الأساسية عن صحة الإنسان من خلال السوائل التي يفرزها.

وتابع الباحثون : إن ما يميز المستشعر الحيوي الجديد صغر حجمه وقدرته على الوصول إلى نتائج بناءً على كمية ضئيلة من العرق.