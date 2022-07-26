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رفض الارتداد عن دين الله.. إطلاق الرصاص على شاب مسلم بدولة أوروبية
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دولي

رفض الارتداد عن دين الله.. إطلاق الرصاص على شاب مسلم بدولة أوروبية

رفض الارتداد عن دين الله.. إطلاق الرصاص على شاب مسلم بدولة أوروبية
٠٢:٠٥:١٩ ص، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

قتل شاب مسلم موريتاني على يد متشددين من الجنسية الأرمنية في العاصمة البلجيكية بروكسل، بعدما رفض الارتداد عن دين الله “الإسلام”.

والشاب المقتول والذي يدعى صدام خليفة، ينتمي لأسرة من أب موريتاني وأم بلجيكية؛ وذلك حسبما ذكر موقع الوكالة الموريتانية للصحافة.

وقال عبد الله أحمد خليفة، مدون على موقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك، في منشور له على صفحته: إن “متشددين من الأرمن طلبوا من خليفة التراجع عن دين النبي صلى الله عليه وسلم  فرفض؛ فأطلقوا رصاصة على رأسه، فأردوه قتيلا السبت الماضي في بروكسل”.

الكلمات الدلالية:
دين الله شاب مسلم واقعة مروعة يرفض الردة

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