فيديو مذهل لسفينة الصحراء فوق مرتفعات الجبال

تواصل ـ فريق التحرير:

في مشهد يخطف أنظار محبي الطبيعة، يظهر جملان يأكلان من أعشاب نمت على مرتفعات جبلية شاهقة، وهما يقفان بثبات منقطع النظير.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الجملان وهما يعشبان من فوق قمم الجبال، في مشهد بديع وجميل، بل وصوت رغائهما يجذب الأسماع وسط صداه في هذا المكان.

والإبل أفضل دواب العرب وأكثرها نفعا، فهي غاية القوة والشدة، وهي مع ذلك تنقاد مع الطفل الضعيف، وينيخها ليضع عليها ما يشاء.

كما أنها تصبر على الجوع والعطش لأيام عدة، وتبلغ في سفرها المسافات الطويلة، وترعى كل نبت في البراري، فخلقها عجيب، فسبحان من خلقها وأبدعها.