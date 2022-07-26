(STC) توسع بنيتها التحتية الرقمية من خلال إنشاء كيبل بحري دولي جديد

تواصل- واس:

أَعْلَنَتْ مجموعةُ (STC) تعاون شركتها التابعة (MENA Hub) مع شركة الاتصالات اليونانية (TSSA) لبناء ممر من البيانات يمتدُّ من المملكة حتى أوروبا عبر شبكة حديثة وعالية السعة من الألياف الضوئية الأرضية تحت سطح البحر وستربط قارةَ أوروبا بآسيا.

ويعكسُ هذا المشروعُ طموحَ شركة (MENA Hub) التابعة لمجموعة (STC) التي تعملُ على توفير تقنيات الاتصال والاستضافة ورفع قدرة مراكز البيانات لاحتواء احتياج أسواق قارتي آسيا وأوروبا وبقية العالم،وذلك من خلال المملكة العربية السعودية التي تقعُ في القلب الجغرافي لهذه الاقتصادات الحيوية.

ويُجَسِّدُ هذا التعاونُ سرعةَ وتيرة التحوُّل الرقمي في المملكة وتوسِّعُ مجموعة (STC) في النطاق والأسواق لتحقيق التحوُّل الرقمي وريادتها كممكِّن رقميّ، واهتمامها ببناء منظومة رقمية رائدة عالمياً، حيث تدركُ المجموعةُ تسارعَ العالم نحو زيادة الاعتماد على الاتصال الرقمي للشركات والأفراد، وضرورة مواءَمة خدمات الشركات لتلبية احتياجات الشركات والعملاء، الذي بدوره يعدّ سبباً في أن مجموعة (STC) قامت بتطوير أعمالًا متنوعة لتمكين الاقتصاد الرقمي منها إعلانها عن إنشاء شركة إنترنت الأشياء للاستفادة من التقنية في الوصول لأعلى قدر من الكفاءة والفعالية للعمليات المتعددة المهام، بالإضافة لذلك تستثمر مجموعة (STC) في الحوسبة السحابية ومراكز البيانات لزيادة القدرة على تلبية الطلب لتخزين البيانات المتزايدة باستمرار،بينما نتجه نحو عالم الحوسبة الكمية.

وحرصت مجموعة (STC) على توفير منظومة رقمية متكاملة توفر الحماية للأعمال والشركات، حيث تعنى شركة (sirar by stc)، ذراع الأمن السيبراني في (STC)، إلى التعامل مع المتطلبات الحالية والمستقبلية لحماية الأعمال ومعالجتها عند ظهورها،وذلك من خلال امتلاك ودمج وتنسيق كل جانب من جوانب العالم الرقمي،وامتلاكها منظومة رقمية متكاملة تمكِّن المجموعة من تقديم حلول شاملة وفعالة ذات كفاءة عالية للشركات والعملاء في المستقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة (STC) المهندس عليان بن محمد الوتيد: “نحن في (STC) ومن منطلق دورنا كممكِّن رقمي رائد في المملكة والمنطقة وبفضل الدعم غير المحدود الذي يلقاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل القيادة الرشيدة – حفظها الله – ماضون في تحقيق إستراتيجيتنا الطموحة في سعينا لتمكين التحول الرقمي في مختلف القطاعات والصناعات والنمو في مسارات جديدة، وشراكتنا اليوم مع الجانب اليوناني تُجَسِّدُ التزامَنا بهذه الإستراتيجية وتطلعَنا إلى توفير منظومة رقمية متكاملة لإثراء تجربة عملائِنا والإسهامِ في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030،وبناء مركز رقمي إقليمي يربطُ بين ثلاث قارات حيوية”.