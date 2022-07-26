وظائف شاغرة بمؤسسة البريد «سبل» للعمل في الرياض
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت مؤسسة البريد “سبل” عن توفّر وظائف إدارية شاغرة من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للمؤسسة في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
ـ مدير عمليات أمن تكنولوجيا المعلومات
ـ مدير التسليم الفني
ـ مسؤول أول تأسيس فني
ـ كبير أخصائي إدارة المنتجات في زمالة المدمنين المجهولين
ـ أخصائي المشتريات
ـ أخصائي المكافآت والأداء
ـ مطور ويب
ـ مدير عام إدارة التكاليف
ـ مدير مخاطر الأمن السيبراني
ـ مدير عمليات الأمن السيبراني
ـ مدير الأمن السيبراني
وغيرها..
طريقة التقديم:
ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 26 يوليو 2022م.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة: اضغط هنا