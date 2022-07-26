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وظائف شاغرة بمؤسسة البريد «سبل» للعمل في الرياض
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فرص

وظائف شاغرة بمؤسسة البريد «سبل» للعمل في الرياض

وظائف شاغرة بمؤسسة البريد «سبل» للعمل في الرياض
٠١:٠٢:٢٣ ص، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة البريد “سبل” عن توفّر وظائف إدارية شاغرة من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للمؤسسة في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مدير عمليات أمن تكنولوجيا المعلومات
ـ مدير التسليم الفني
ـ مسؤول أول تأسيس فني
ـ كبير أخصائي إدارة المنتجات في زمالة المدمنين المجهولين
ـ أخصائي المشتريات
ـ أخصائي المكافآت والأداء
ـ مطور ويب
ـ مدير عام إدارة التكاليف
ـ مدير مخاطر الأمن السيبراني
ـ مدير عمليات الأمن السيبراني
ـ مدير الأمن السيبراني
وغيرها..

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 26 يوليو 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة: اضغط هنا

الكلمات الدلالية:
الأمن السيبراني سبل فرص وظائف شاغرة

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