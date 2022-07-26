وظائف شاغرة بمؤسسة البريد «سبل» للعمل في الرياض

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أعلنت مؤسسة البريد “سبل” عن توفّر وظائف إدارية شاغرة من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للمؤسسة في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مدير عمليات أمن تكنولوجيا المعلومات

ـ مدير التسليم الفني

ـ مسؤول أول تأسيس فني

ـ كبير أخصائي إدارة المنتجات في زمالة المدمنين المجهولين

ـ أخصائي المشتريات

ـ أخصائي المكافآت والأداء

ـ مطور ويب

ـ مدير عام إدارة التكاليف

ـ مدير مخاطر الأمن السيبراني

ـ مدير عمليات الأمن السيبراني

ـ مدير الأمن السيبراني

وغيرها..

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 26 يوليو 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة: اضغط هنا