الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. الأمطار الغزيرة تقطع الطرق وتُكسّر الأسفلت في نجران
وظائف شاغرة بمؤسسة البريد «سبل» للعمل في الرياض
كوبري شاشة أبوعريش .. معاناة وتكدس المركبات لأجل غير مسمى
(STC) توسع بنيتها التحتية الرقمية من خلال إنشاء كيبل بحري دولي جديد
4 نصائح مهمة لمواجهة نوبات القلق والهلع في المناسبات الاجتماعية
«ماكرون»: أزمة الغذاء ستستمر لفترة أطول بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية

مناطق ومحافظات

شاهد.. الأمطار الغزيرة تقطع الطرق وتُكسّر الأسفلت في نجران

شاهد.. الأمطار الغزيرة تقطع الطرق وتُكسّر الأسفلت في نجران
٠١:٠٤:٤٨ ص، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

تتواصل هطول الأمطار الرعدية الغزيرة منذ أمس على منطقة نجران، والتي أدت إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وتسببت الأمطار والسيول التي تشهدها المنطقة في قطع وإزالة عدد من الطرق الإسفلتية بحي نهيقة، مخلفة حفرا عميقة أدت إلى إعاقة الحركة المرورية.

وفضلًا عن قطع الكهرباء لساعات في عدة أماكن، أجبرت الحفر وقطع الطرق أصحاب المركبات إلى سلك طرق أخرى ترابية ووعرة للوصول إلى منازلهم، كما أدت تلك الحفر إلى العديد من الحوادث بوقوع عدد من المركبات داخلها.

وحسب صحيفة الوطن، التي نشرت فيديو يوثق ما حدث لبعض الطرق نتيجة الأمطار الغزيرة، ناشد عدد من المواطنين والمقيمين إلى سرعة معالجة الخلل والأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول، والعمل على إعادة إنشاء الطرق التي كشفتها السيول، خاصة وأن هذا الأمر يتكرر كل عام.

من جهتها أكدث إدارة الطرق بمنطقة نجران أن الطرق داخل الأحياء والنطاق العمراني لم يعد من اختصاصها وتم تسليمها للأمانات والبلديات، وأصبح اختصاصها فقط كل ما هو خارج النطاق العمراني.

الكلمات الدلالية:
الاسفلت امطار قطع الطرق نجران

مواد ذات صلة

المزيد
“كامبردج” تدرب موظفي أمانة القصيم على مهارات تقنية المعلومات

“كامبردج” تدرب موظفي أمانة القصيم على مهارات تقنية المعلومات

منذ 8 سنوات
شرطة مكة تضبط عاملاً عربيًّا بحوزته مادة مشبوهة

شرطة مكة تضبط عاملاً عربيًّا بحوزته مادة مشبوهة

منذ 6 سنوات
«أمانة جدة» تزيل مبنى أقامه مواطن على أرض حكومية مخصصة لإنشاء حديقة

«أمانة جدة» تزيل مبنى أقامه مواطن على أرض حكومية مخصصة لإنشاء حديقة

منذ سنة واحدة
بريدة.. جمعية «عون» الخيرية تقيم احتفالاً بحضور 300 يتيم

بريدة.. جمعية «عون» الخيرية تقيم احتفالاً بحضور 300 يتيم

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *