شاهد.. الأمطار الغزيرة تقطع الطرق وتُكسّر الأسفلت في نجران

تواصل- فريق التحرير:

تتواصل هطول الأمطار الرعدية الغزيرة منذ أمس على منطقة نجران، والتي أدت إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وتسببت الأمطار والسيول التي تشهدها المنطقة في قطع وإزالة عدد من الطرق الإسفلتية بحي نهيقة، مخلفة حفرا عميقة أدت إلى إعاقة الحركة المرورية.

وفضلًا عن قطع الكهرباء لساعات في عدة أماكن، أجبرت الحفر وقطع الطرق أصحاب المركبات إلى سلك طرق أخرى ترابية ووعرة للوصول إلى منازلهم، كما أدت تلك الحفر إلى العديد من الحوادث بوقوع عدد من المركبات داخلها.

وحسب صحيفة الوطن، التي نشرت فيديو يوثق ما حدث لبعض الطرق نتيجة الأمطار الغزيرة، ناشد عدد من المواطنين والمقيمين إلى سرعة معالجة الخلل والأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول، والعمل على إعادة إنشاء الطرق التي كشفتها السيول، خاصة وأن هذا الأمر يتكرر كل عام.

من جهتها أكدث إدارة الطرق بمنطقة نجران أن الطرق داخل الأحياء والنطاق العمراني لم يعد من اختصاصها وتم تسليمها للأمانات والبلديات، وأصبح اختصاصها فقط كل ما هو خارج النطاق العمراني.