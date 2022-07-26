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«ماكرون»: أزمة الغذاء ستستمر لفترة أطول بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية
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دولي

«ماكرون»: أزمة الغذاء ستستمر لفترة أطول بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية

«ماكرون»: أزمة الغذاء ستستمر لفترة أطول بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية
١٢:٤٦:١٨ ص، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن أزمة الغذاء في العالم ستستمر لفترة أطول بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية.

وأوضح ماكرون خلال منتدى مكرس للأمن الغذائي في الكاميرون، إن “الحرب ستستمر طويلا وزعزعة الاستقرار في سوق الأغذية ستكون حتى أطول… ولذلك علينا أن نواصل التعامل مع هذه الأزمة”.

وأضاف أن “عواقب الحرب لن تختفي بعد 6 أشهر أو 12 أو 18 شهرا”، داعيا  إلى مواصلة تطوير الزراعة وتوفير المنتجات الزراعية عالية النوعية للسكان.

الكلمات الدلالية:
ازمة الغذاء الحرب الروسية اوكرانيا فرنسا ماكرون

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