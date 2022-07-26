4 نصائح مهمة لمواجهة نوبات القلق والهلع في المناسبات الاجتماعية
تواصل – فريق التحرير:
وجه د. محمد اليوسف استشاري الطب النفسي واضطرابات المزاج (الاكتئاب) نصائح مهمة لمواجهة حالات القلق في المناسبات الاجتماعية.
وقال اليوسف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إذا تكررت إصابتك بنوبة الهلع في المناسبات الاجتماعية تذكر النقاط التالية فهي ستعينك على مواجهة هذه المواقف بهدوء :
– لست محط أنظار الحضور
– الحضور مشغولون بأنفسهم أكثر من انشغالهم بك
– لا بأس لو أخطأت أو ارتبكت فأنت انسان
– تقريباً ١ من كل ٤ لديه نفس أعراضك
– كن تلقائياً تظهر واثقاً
إذا تكررت اصابتك بنوبة الهلع في المناسبات الإجتماعية تذكر النقاط التالية فهي ستعينك على مواجهة هذه المواقف بهدوء :
-لست محط أنظار الحضور
-الحضور مشغولون بأنفسهم أكثر من انشغالهم بك
-لا بأس لو أخطأت أو ارتبكت فأنت انسان
-تقريباً ١ من كل ٤ لديه نفس أعراضك
-كن تلقائياً تظهر واثقاً
— د. محمد اليوسف (@Alyousef8) July 26, 2022