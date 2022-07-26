4 نصائح مهمة لمواجهة نوبات القلق والهلع في المناسبات الاجتماعية

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وجه د. محمد اليوسف استشاري الطب النفسي واضطرابات المزاج (الاكتئاب) نصائح مهمة لمواجهة حالات القلق في المناسبات الاجتماعية.

وقال اليوسف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إذا تكررت إصابتك بنوبة الهلع في المناسبات الاجتماعية تذكر النقاط التالية فهي ستعينك على مواجهة هذه المواقف بهدوء :

– لست محط أنظار الحضور

– الحضور مشغولون بأنفسهم أكثر من انشغالهم بك

– لا بأس لو أخطأت أو ارتبكت فأنت انسان

– تقريباً ١ من كل ٤ لديه نفس أعراضك

– كن تلقائياً تظهر واثقاً