كوبري شاشة أبوعريش .. معاناة وتكدس المركبات لأجل غير مسمى

تواصل ـ فريق التحرير:

يواصل طريق الشاشة مسلسل تكدس المركبات، والوقوف في طوابير طويلة، وسط عشوائية، وسوء تنظيم.

وفي فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي، يظهر معاناة المركبات مع التكدس وسط غياب كافة الحلول منذ سنوات طويلة.

وحسب صحيفة “الوطن” يلعب الطريق دورا محوريا بخاصة أنه يربط بين 4 جهات، ويشهد ازدحاما يوميا.

كما أنه كان هناك مخاطبات ومراجعات لاعتماد المشروع سابقا، والذي أجيز بشكل رسمي، إلا أنه تم إيقافه، واستبداله بيوتيرنات آمنة، وذلك ضمن خطط الوزارة.