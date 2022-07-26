الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
مذكرة تفاهم بين المملكة واليونان حول التعاون في مجالات الطاقة
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اقتصادية

مذكرة تفاهم بين المملكة واليونان حول التعاون في مجالات الطاقة

مذكرة تفاهم بين المملكة واليونان حول التعاون في مجالات الطاقة
١١:٤٩:٢٤ م، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

في إطار الزيارة الرسمية التي يقومُ بها صاحبُ السموِّ الملكي الأميرِ محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز وليِّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهُ اللهُ- إلى الجمهورية الهيلينية (اليونان)، وَقَّعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأميرِ عبدِالعزيز بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز وزير الطاقة،ومعالي وزير خارجية الجمهورية الهيلينية نيكولاس جيورجيوس دندياس، مذكرةَ تفاهمٍ للتعاون في عدة مجالات ذات علاقة بقطاع الطاقة.


وتضعُ المذكرةُ إطارًا للتعاون بين البلدين الصديقين يشملُ مجالاتِ الطاقة المتجدِّدَةِ، والربط الكهربائي، وتصدير الكهرباء إلى اليونان وأوروبا، والهيدروجين النظيف ونقله إلى أوروبا، وكفاءة الطاقة، وصناعة البترول والغاز والبتروكيميائيات، وتبنِّي نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنيات؛للحدِّ من آثار تغيُّرِ المناخ، مثل التقاط الكربون، وإعادة استخدامه ونقله وتخزينه، والتقاط الكربون من الهواء مباشرة.


كما تشملُ المذكرةُ التعاون في مجال تعزيز التحوُّل الرقمي والابتكار في مجالات الطاقة،بما في ذلك الأمن السيبراني، والعمل على تنمية الشراكات النوعية بين الطرفين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بجميع قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها وتقنياتها.


وسجري في إطار هذه المذكرة العمل على البحوث المشتركة في مجالات الطاقة مع الجامعات والمراكز البحثية وغيرها، وتنظيم جَلَسَاتِ العمل وحَلَقَاتِ النقاش والندوات، والمؤتمرات متعددة الأطراف، إضافة إلى بناء القدرات البشرية عن طريق التدريب، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بمجالات الطاقة المختلفة.


يذكرُ أنَّ تنويعَ مزيج الطاقة، وتعزيز جهود المملكة في الحفاظ على البيئة والتعامل مع تغيّرات المناخ، ودعم التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة، تُعدُّ أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030،ومن أبرز إسهامات المملكة في الجهود العالمية في هذه المجالات.

الكلمات الدلالية:
التعاون المملكة اليونان مجالات الطاقة مذكرة تفاهم

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