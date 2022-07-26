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استشاري يوضح المقصود بـ «الارتخاء المريئي» ومدى خطورته
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صحة

استشاري يوضح المقصود بـ «الارتخاء المريئي» ومدى خطورته

استشاري يوضح المقصود بـ «الارتخاء المريئي» ومدى خطورته
١٢:٠٢:٢١ ص، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، ما هو الارتخاء المريئي ومدى خطورته.

وقال الذيابي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن تعذر الارتخاء المريئي هو أو الأكالازيا هو عبارة عن مرض مزمن، وهو خلل يصيب حركية المريء.

وأضاف د. عبدالله الذيابي، في هذه الحالة المرضية يفقد فيه المريء قدرته الطبيعية على التقلصات ودفع الطعام إلى المعدة.

الكلمات الدلالية:
الارتخاء المريئي المريء المعدة عبدالله الذيابي

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