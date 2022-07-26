البيت الأبيض يعلن تعافي بايدن من جميع عوارض كورونا

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن طبيب البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن تعافى تقريبا من جميع عوارض كورونا، وأنه أصبح قادرا على استئناف تمارينه اليومية.

ونشر حساب الرئيس الأمريكي جو بايدن على تويتر، صورة للرئيس، خلال إجراء اتصالات هاتفية خاصة بالعمل على ما يبدو؛ وقال بايدن: “أجري بعض المكالمات هذا الصباح مع أفضل زميل في العمل”.

ويواصل بشكل جيد الاستجابة للعلاج من فيروس كورونا الذي أعلن عن إصابته به قبل أيام، وقد انتهت تقريبا جميع الأعراض.

وأكد طبيب بايدن أن قياسات النبض وضغط الدم وحرارة الجسم ومعدل التنفس الخاصة بالرئيس كلها طبيعية تماما.