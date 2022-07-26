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أعلن تأييده للعيد وفق إعلان الأراضي المقدسة.. وفاة الشيخ موسى البلوشي متأثرًا بالتعذيب في أحد سجون إيران
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دولي

أعلن تأييده للعيد وفق إعلان الأراضي المقدسة.. وفاة الشيخ موسى البلوشي متأثرًا بالتعذيب في أحد سجون إيران

أعلن تأييده للعيد وفق إعلان الأراضي المقدسة.. وفاة الشيخ موسى البلوشي متأثرًا بالتعذيب في أحد سجون إيران
١٢:١٨:٢١ ص، الأربعاء، ٢٨ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٧ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

نشر الإعلامي الإيراني ماجد العباسي، مشاهد من تشييع جثمان الشيخ موسى رحيمي البلوشي، الذي قتل إثر التعذيب في سجن النظام الإيراني بمدينة بندرعباس في جنوب إيران.

وأظهر الفيديو حشود غفيرة من محبي الشيخ الراحل، يشاركون في تشييع جنازته، وسط حالة من الغضب والحزن، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وأكد الإعلامي الإيراني “ماجد العباسي”، أن الشيخ موسى رحيمي البلوشي، توفى إثر التعذيب في سجن بندرعباس.

وتابع في تغريدة له :” تم نشر انتقادات الشيخ موسى الشديدة للنظام قبل فترة وجيزة ثم أعلن الشيخ العيد يوم السبت والعرفة يوم الجمعة حسب إعلان الأراضي المقدسة”.

وأضاف :” اعتقلوه بعد ذلك ثم انقطعت أخباره إلى أول أمس الأحد حيث تواصلوا مع أخيه عيسى ليستلم جثته!”.

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التعذيب في السجون السعودية الشيخ موسى رحيمي البلوشي ايران وفاة شيخ ايراني يوم عرفة

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