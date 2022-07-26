الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
«التجارة» تشهّر بمخالف لنظام مكافحة الغش التجاري
شاهد.. لحظة انفجار مركبة بسبب عبوة عطور تفاعلت مع حرارة الشمس
مطاردة بين قرد عملاق وقنفذ .. والنهاية غير متوقعة (فيديو)
الأمير عبد العزيز بن طلال يشارك في إطلاق مبادرة «إعلام صديق للطفولة» بالقاهرة
توقيع مذكرة تفاهم في مجال إنشاء الكابل البحري بين المملكة واليونان (فيديو)
العراق.. قرار بإغلاق محال ومخازن بيع المشروبات الكحولية ومحاسبة المخالفين

محليات

«التجارة» تشهّر بمخالف لنظام مكافحة الغش التجاري

«التجارة» تشهّر بمخالف لنظام مكافحة الغش التجاري
١١:٢٦:٠٣ م، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

شهّرت وزارة التجارة بمسؤول فرع شركة تختص في تجارة المواد الغذائية بمحافظة الأحساء بعد صدور حكم قضائي بثبوت مخالفته لنظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية (192 عبوة مربى فاسدة).
ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة عشرة أيام، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وأكدت وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفي الأنظمة التجارية، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، كما تحث عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 .

الكلمات الدلالية:
تشهير مكافحة الغش التجاري مواد غذائية وزارة التجارة

مواد ذات صلة

المزيد
تصادم 5 مركبات يربك حركة المرور على طريق «مكة ـ جدة»

تصادم 5 مركبات يربك حركة المرور على طريق «مكة ـ جدة»

منذ 3 سنوات
«الحج والعمرة» تقرر مدّ فترة الحصول على تصاريح إسكان الحجاج إلى هذا الموعد

«الحج والعمرة» تقرر مدّ فترة الحصول على تصاريح إسكان الحجاج إلى هذا الموعد

منذ 3 أشهر
إنفوجرافيك.. «الغذاء والدواء» تكشف أهم المعادن والأملاح المكونة لمياه الشرب المعبأة

إنفوجرافيك.. «الغذاء والدواء» تكشف أهم المعادن والأملاح المكونة لمياه الشرب المعبأة

منذ 5 سنوات
«الخارجية»: غالبية وثائق «ويكيليكس» مزورة

«الخارجية»: غالبية وثائق «ويكيليكس» مزورة

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *