شاهد.. لحظة انفجار مركبة بسبب عبوة عطور تفاعلت مع حرارة الشمس

تواصل- فريق التحرير:

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعية في الصين، مقطع فيديو يوثق لحظة انفجار مركبة بسبب عبوة مضغوطة ” عطر أو مزيل عرق”، لتركها في الشمس.

وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة، لحظة انفجار العبوة المضغوطة داخل المركبة وانفجار المركبة واشتعال النيران بها.

وأوضح ناشرو الفيديو، أن صاحب المركبة نسى داخلها عبوة مضغوطة (مثل العطور ومزيلات العرق) وتفاعلت مع الحرارة العالية وأشعة الشمس فانفجرت واشتعلت السيارة بالكامل.

وأوضح مغردون أن المقطع يوضح خطورة وجود العبوات المضغوطة في السيارة خلال الأجواء الحارة.