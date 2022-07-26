الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
توقيع مذكرة تفاهم في مجال إنشاء الكابل البحري بين المملكة واليونان (فيديو)
العراق.. قرار بإغلاق محال ومخازن بيع المشروبات الكحولية ومحاسبة المخالفين
دراسة بدولة عربية تكشف صدمة: بعض منتجات البرجر والشاورما من الحمير والكلاب
«صبر وصفح جميل».. نماذج مشرفة لآباء فقدوا فلذات أكبادهم
خلال أسبوع.. 125 مليون عملية لنقاط البيع تحقق أكثر من 8 مليارات ريال
أهم 10 .. مختصر أخبار اليوم

محليات

توقيع مذكرة تفاهم في مجال إنشاء الكابل البحري بين المملكة واليونان (فيديو)

توقيع مذكرة تفاهم في مجال إنشاء الكابل البحري بين المملكة واليونان (فيديو)
١١:١٠:٣٥ م، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

وقعت المملكة واليونان، مساء اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم في مجال إنشاء الكابل البحري بين المملكة واليونان.

وتفصيلا، شهد توقيع الاتفاقية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ووصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء اليوم إلى جمهورية اليونان.

وكان في مقدمة مستقبلي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدى وصوله مطار أثينا الدولي، نائب رئيس الوزراء اليوناني السيد بيكرامينوس.

 

الكلمات الدلالية:
الأمير محمد بن سلمان الكابل البحري اليونان ولي العهد

مواد ذات صلة

المزيد
عاشر مزاد علني لتصفية «تركة صالح الراجحي».. التفاصيل

عاشر مزاد علني لتصفية «تركة صالح الراجحي».. التفاصيل

منذ 4 سنوات
د. نورة السعد لـ”الدول الإسلامية”: لا تقبلوا مخالفات “السيداو” للشريعة

د. نورة السعد لـ”الدول الإسلامية”: لا تقبلوا مخالفات “السيداو” للشريعة

منذ 8 سنوات
مفاجأة في شروط التنازل عن القرض العقاري

مفاجأة في شروط التنازل عن القرض العقاري

منذ 5 سنوات
الإطاحة بسارق الذهب والمجوهرات بـ«جازان» أثناء عرضها للبيع

الإطاحة بسارق الذهب والمجوهرات بـ«جازان» أثناء عرضها للبيع

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *