توقيع مذكرة تفاهم في مجال إنشاء الكابل البحري بين المملكة واليونان (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

وقعت المملكة واليونان، مساء اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم في مجال إنشاء الكابل البحري بين المملكة واليونان.

وتفصيلا، شهد توقيع الاتفاقية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ووصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء اليوم إلى جمهورية اليونان.

وكان في مقدمة مستقبلي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدى وصوله مطار أثينا الدولي، نائب رئيس الوزراء اليوناني السيد بيكرامينوس.