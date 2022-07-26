الأمير عبد العزيز بن طلال يشارك في إطلاق مبادرة «إعلام صديق للطفولة» بالقاهرة

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في القاهرة، حضور الأمير عبد العزيز بن طلال رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، إطلاق “دليل تصحيح المصطلحات والصور الخطأ المتداولة حول الأطفال في وسائل الإعلام العربية”.

وأوضحت السفارة، أن الاحتفالية انطلقت تحت شعار “إعلام صديق للطفل”، حيث نظّمها كل من المجلس العربي للطفولة والتنمية، وجامعة الدول العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”.

وأكد الأمير عبد العزيز بن طلال رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” خلال كلمته أن للإعلام تأثيراً بالغاً في النهوض بالمجتمعات، وهذا التأثير أصبح معمقاً وأكثر شمولاً مع التقدم الرقمي والذكاء الاصطناعي.

كما شهدت الاحتفالية توقيع رئيس المجلس والمشاركين الرئيسين على وثيقة المبادئ المهنية لمعالجة الإعلام العربي لقضايا حقوق الطفل، وتوقيع عددٍ من اتفاقيات برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، وتكريم المؤسسات الشريكة في تطبيق منهجية الدليل في وسائل الإعلام العربية” بالدول محل العيّنة.