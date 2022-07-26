أهم 10 .. مختصر أخبار اليوم

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا لأبرز 10 أخبار تناولتها على مدار اليوم وحتى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

المملكة واليونان… علاقات تاريخية مبنية على أسس راسخة

ترتبط المملكة اليونان بعلاقات تاريخية وثيقة مبنية على أسس راسخة من الاحترام والقيم المشتركة، وتجمع البلدين علاقات.. اقرأ المزيد هنا :

كل ما تريد معرفته عن «منصة جدارة» .. أهدافها وآلية التسجيل وشروط التقديم على الوظائف

تشهد منصة جدارة إقبالا من المواطنين في المملكة، وذلك من أجل التسجيل والتقديم على الوظائف التي يتم الإعلان عنها من قبل الجهات الحكومية، اضغط هنا لقراءة المزيد.

مشهد غير متوقع.. انهيار سقف منزل على شاب يشاهد التلفاز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو غير متوقع أظهر انهيار سقف منزل فوق شاب يشاهد التلفاز.

وظهر الشاب خلال المقطع، متكئا على أريكة، ويشاهد التلفاز وفجأة.. لقراءة باقي التفاصيل ومشاهدة الفيديو اضغط هنا :

الأرصاد تحذر من خطورة السيول المنقولة.. حالة ماطرة التزموا بالتعليمات

حذر المركز الوطني للأرصاد من خطورة السيول المنقولة، خاصة في ظل الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناطق.

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حوت ضخم يقفز بشكل مرعب على قارب صيد ويصيب أحد الركاب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية، يوثق لحظة هجوم حوت أحدب ضخم على قارب صيد صغير، بشكل غريب.

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كيف يمكنك إجراء إعادة ضبط المصنع لهاتف “آيفون 13” دون حذف البيانات؟

ربما يكون هناك حاجة لإعادة ضبط المصنع لـ “آيفون 13” عند البيع أو تكرار تعطل التطبيقات، ما يجعل إعادة ضبط المصنع هو الحل الوحيد.

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هل مكافأة إمام المسجد ضمن الدخل ويجب الإفصاح عنها؟.. حساب المواطن يوضح

أوضح برنامج حساب المواطن الموقف من مكافأة إمام المسجد عند التقديم في البرنامج.

وقال البرنامج في رده على سؤال حول مكافأة الأئمة.. اضغط هنا لقراءة التفاصيل.

15 قرارًا..أهم قرارات اجتماع مجلس الوزراء اليوم

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

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تصريح مفاجئ لـ “الصحة العالمية” بشأن كورونا.. ما الأمر؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا ما زال قيد الانتشار، مشددة على أنه من الضروري أن تتخذ جميع الدول التدابير اللازمة لحماية مواطنيها.

وأوضحت أن أي بلد قام بتخفيف التدابير الاجتماعية اللازمة للوقاية من الفيروس.. لقراءة المزيد اضغط هنا :

بالأسماء.. أمانة مكة تدعو أصحاب العقارات المنزوعة لاستلام تعويضاتهم

دعت أمانة العاصمة المقدسة المواطنين أصحاب العقارات التي تقرر مؤخرًا نزع ملكيتها للمنفعة العامة، في عدد من المواقع بمكة المكرمة، والذين لم يراجعوا حتى الآن، لاستكمال إجراءات.. لاستكمال قراءة التفاصيل اضغط هنا :