هل يلزم المتزوج تقديم عقد إيجار إلكتروني؟ حساب المواطن يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يلزم المستفيد المتزوج توفير أو إرفاق عقد إيجار إلكتروني.

جاء ذلك في رد من البرنامج، عبر حساب خدمة المستفيدين على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى إلزامية إرفاق المتزوج لعقد إيجار إلكتروني.

ورد البرنامج بقوله “حياك الله، في حال كانت الحالة الاجتماعية “متزوج” لا يلزمك توفر عقد ايجار ، نسعد بخدمتك”.

وفي وقت سابق، وأودع برنامج حساب المواطن، مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والخمسين، وذلك بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة بالتوجيه الكريم والمتضمنة إعادة فتح التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022م.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري بأن زيادة الدعم للمستفيدين وصلت إلى 73% مقارنة بالدفعات السابقة، ليبلغ إجمالي الدعم لدفعة شهر يوليو بعد الدعم الإضافي أكثر من 3.1 مليار ريال.

وأضاف أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة بلغ أكثر من 10.2 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة قرابة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 123 مليار ريال منها مليار وسبعين مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.