الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الصحة تعلن إصابات ووفيات كورونا في المملكة آخر 24 ساعة
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الصحة تعلن إصابات ووفيات كورونا في المملكة آخر 24 ساعة

الصحة تعلن إصابات ووفيات كورونا في المملكة آخر 24 ساعة
٠٩:٢٠:٠٠ م، الثلاثاء، ٢٧ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 366 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، فيما رصدت تعافي 637 حالة، ووفاة 3 حالات.

وحسب بيان الوزارة الصادر اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 808,419 حالة، من بينها 6334 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 145 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وأضاف بيان الوزارة، :” بلغ إجمالي حالات التعافي 792,842 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9243 حالة”.

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كورونا كورونا في المملكة وزارة الصحة وفيات كورونا

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