وظائف شاغرة لدى شركة تحكم التقنية الحكومية.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلن شركة تحكم التقنية (شركة حكومية) – عن بدء التقديم في برنامج (جيل 2022م) لتدريب حملة البكالوريوس (للجنسين) في عدة مجالات، مع مكافأة شهرية ومزايا تنافسية متعددة – وفقا للتفاصيل التالية:

عنوان البرنامج:

برنامج جيل 2022.

عن التدريب:

ستقدم لك شركة تحكم التقنية، تدريبًا مهنياً قوياً يمنحك فهمًا أساسيًا جيدًا لكيفية العمل في كبرى الشركات، حيث سيكون التدريب بشكل عملي ومهني لمدة (10) أشهر، على مشاريع حقيقية جارية. بالإضافة للعمل ضمن فرق ذات خلفيات تعليمية متنوعة، مع مساعدة جيدة وتوجيه ودعم من واحد أو أكثر من القادة الخبراء، يتمتع المرشحون ذوو الأداء العالي.

مزايا البرنامج:

مكافأة شهرية. رصيد إجازات. شهادة تدريب معتمدة من تحكم التقنية. التعلم والتوجيه المباشر من خبراء تحكم. فصول دراسية وتدريب قائم على ورش العمل.

مجالات التدريب:

– هندسة البرمجيات.

– الأمن السيبراني.

– الذكاء الاصطناعي.

– نظم المعلومات.

– إدارة البيانات.

– علم البيانات.

شروط التقديم:

أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية. حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة. المعدل التراكمي لا يقل عن (3 من 4) أو (4 من 5) أو (80%). حديث التخرج (كحد أقصى سنة التخرج 2020) خبرة لا تتجاوز السنة. الحد الأدنى لدرجة شهادات اللغة الإنجليزية (ايلتس 5.5 – توفل 520). اجتياز جميع الاختبارات المقررة لتحديد المستوى.

مدة البرنامج:

مدة (10) أشهر.

طريقة التقديم:

– التقديم متاح عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة ويستمر حتى يوم الإثنين بتاريخ 1444/01/03هـ الموافق 2022/08/01م، من خلال الرابط التالي اضغط هنا ( اضغط هنا )