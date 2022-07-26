ما علاقة عنصر الماغنيسيوم بصحة القلب؟

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يظهر عنصر الماغنيسيوم على الرسم البياني الدوري كمعدن مهم جدا لصحة القلب الجيد وضروري للعديد من وظائف الجسم.

والقلب هو أحد أهم عضلات الإنسان، ويحتاج إلى هذه المغذيات كل يوم؛ من أجل منع أكبر مشاكل صحة القلب، المغنيسيوم أمر بالغ الأهمية.

إنه جزء أساسي من مجموعة من العمليات الكيميائية الحيوية في الجسم ، مما يفيد مناطق مثل العظام والأعصاب والعضلات.

وهنا يحذر الأطباء من الخلط بينه وبين المنجنيز، حيث يتم تنظيم مستويات المغنيسيوم في الكلى، ويخرج الفائض في البول.

وفي دراسة نشرت عام 2019 في مجلة «Nutrients» أثبتتت أن الماغنيسيوم الكافي في الدم يمنع في الواقع الترسبات المعدنية في الشرايين.

وأكدت دراسة بحثية وممارسة لأمراض القلب من عام 2019، أن نقص الماغنيسيوم يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومتلازمة التمثيل الغذائي.