«الحقيل» ينشر خريطة توقعات هطول الأمطار من اليوم وحتى أسبوعين قادمين

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نشر الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل، خريطة توقعات هطول الأمطار من اليوم وحتى أسبوعين قادمين.

وقال الحقيل، عبر حسابه في “تويتر”: “تحديث توقعات الأمطار من اليوم الثلاثاء 27/12/1443 وحتى أسبوعين قادمة بحسب المراصد.. الغامق غزير”.

وكما يظهر في الخريطة من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المناطق الجنوبية للمملكة خلال الأيام القادمة، بمشيئة الله.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة).

كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية وطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.